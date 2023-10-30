Мостовой рассказал о дрожащих коленках у футболистов «Краснодара»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение «Краснодара» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА. Слова Мостового передает «РБ Спорт».

«ЦСКА – хорошая команда. Уступить им в гостях может любой клуб РПЛ. В этом нет ничего страшного. Гораздо хуже, что «Краснодар» до этого потерял очки в матчах с командами, которые уступают им в классе. Это говорит о том, что у «быков» задрожали коленки. Ивич должен реагировать на такие вещи», — сказал Мостовой.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол оформил Федор Чалов.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает первое место, набрав 28 очков. ЦСКА располагается на пятой строчке, имея в активе 21 балл. Второе место занимает петербургский «Зенит», который имеет в активе 26 очков. Замыкают тройку сильнейших самарские «Крылья Советов», имеющие в активе 22 очка.

В следующем туре «Краснодар» на своем поле сыграет с «Крыльями Советов». Встреча состоится 5 ноября. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени. ЦСКА сыграет в Москве с нижегородским «Пари НН». Матч пройдет 5 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о выступлении голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.