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Смолов: мы не будем играть на следующем чемпионате мира

Футболист «Динамо» Смолов считает, что сборная России не сыграет на ЧМ-2026

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Форвард московского «Динамо» Федор Смолов считает, что сборная России не сыграет на чемпионате мира 2026 года. Его слова передает «РБ Спорт».

«Честно, думаю, что сборная России не сыграет на чемпионате мира в 2026 году. Чтобы это произошло, нас должны сейчас допустить к отборочным играм. Поэтому не сыграет», — заявил Смолов.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Национальная команда под руководством Валерия Карпина вышла в стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, но не смогла принять участие из-за отстранения. Также россияне пропустят Евро-2024, так как не принимают участие в отборе.

Ранее «Динамо» одержало победу над «Уралом» в матче РПЛ.

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Футбол. Чемпионат России
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