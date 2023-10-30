Теннисиста Медведева поздравили после поражения в финале турнира в Вене

Итальянский теннисист Янник Синнер обратился к представителю России Даниилу Медведеву после победы в финале турнира ATP-500 в Вене. Его слова приводит The Tennis Letter в социальной сети X (ранее Twitter).

«Поздравляю тебя и твою команду с еще одной великолепной неделей. Вы делаете невероятную работу. Выход в финал с тобой очень много значит для меня. Ты помог мне значительно улучшиться. Большое спасибо. Желаю вам всего наилучшего в оставшейся части сезона», — заявил Синнер.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов Медведев занимает третье место, набрав 7 355 очков. Он является лучшим из россиян. Лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 045 очков).

В полуфинале Медведев обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса. Матч закончился со счетом 6:4, 7:6 (8:6). Продолжительность игры составила 1 час 45 минут. Синнер в своем полуфинале обыграл россиянина Андрея Рублева со счетом 5:7, 6:7 (5:7).

В текущем сезоне Медведев девять раз выходил в финалы соревнований ATP, в пяти сумел добиться победы. 8 октября Медведев сенсационно проиграл представителю США Себастьяну Корде в третьем круге турнира в Шанхае со счетом 6:7, 2:6.

Ранее Медведева назвали монстром после поражения в финале турнира в Вене.