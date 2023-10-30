«По-другому не могло быть»: в ЦСКА сделали заявление после победы над «Краснодаром»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов выступил с речью после победы армейской команды над лидером Российской премьер-лиги (РПЛ) — «Краснодаром» — в матче 13-го тура. Его слова приводит пресс-служба армейцев.

«Парни, ну, заслужили. По тем матчам, то, что вы делали, то, что предъявляли к себе на футбольном поле… По-другому не могло быть. Поэтому с заслуженной победой, молодцы», — сказал Федотов.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол оформил Федор Чалов.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает первое место, набрав 28 очков. ЦСКА располагается на пятой строчке, имея в активе 21 балл. Второе место занимает петербургский «Зенит», который имеет в активе 26 очков. Замыкают тройку сильнейших самарские «Крылья Советов», имеющие в активе 22 очка.

В следующем туре «Краснодар» на своем поле сыграет с «Крыльями Советов». Встреча состоится 5 ноября. Команды выйдут на поле в 14.00 по московскому времени. ЦСКА сыграет в Москве с нижегородским «Пари НН». Матч пройдет 5 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Ранее стало известно, за счет чего ЦСКА обыграл «Краснодар».