Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«По-другому не могло быть»: в ЦСКА сделали заявление после победы над «Краснодаром»

Тренер ЦСКА Федотов обратился к команде после победы над «Краснодаром»

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов выступил с речью после победы армейской команды над лидером Российской премьер-лиги (РПЛ) — «Краснодаром» — в матче 13-го тура. Его слова приводит пресс-служба армейцев.

«Парни, ну, заслужили. По тем матчам, то, что вы делали, то, что предъявляли к себе на футбольном поле… По-другому не могло быть. Поэтому с заслуженной победой, молодцы», — сказал Федотов.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол оформил Федор Чалов.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает первое место, набрав 28 очков. ЦСКА располагается на пятой строчке, имея в активе 21 балл. Второе место занимает петербургский «Зенит», который имеет в активе 26 очков. Замыкают тройку сильнейших самарские «Крылья Советов», имеющие в активе 22 очка.

В следующем туре «Краснодар» на своем поле сыграет с «Крыльями Советов». Встреча состоится 5 ноября. Команды выйдут на поле в 14.00 по московскому времени. ЦСКА сыграет в Москве с нижегородским «Пари НН». Матч пройдет 5 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Ранее стало известно, за счет чего ЦСКА обыграл «Краснодар».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий