Ученица Тутберидзе впервые с 2018 года лишилась медали взрослых стартов

Тренерский штаб Этери Тутберидзе впервые с 2018 года оказался без медалей на взрослых соревнованиях в женском одиночном катании. Об этом сообщает Sports.ru.

29 октября Майя Хромых, которая занимается в группе у Тутберидзе, не сумела завоевать медаль третьего этапа Гран-при России в Красноярске и стала лишь пятой, набрав в общей сумме 193,22 балла. Она не исполняла элементы ультра-си.

Пять лет назад на Skate Canada — 2018 (одном из международных этапов Гран-при) Элизабет Турсынбаева и Дарья Паненкова, занимавшиеся у Тутберидзе, стали пятой и девятой соответственно. С тех спортсменки, которые тренируются в этом штабе, завоевывали медали на каждом взрослом старте, в котором принимали участие.

В сентябре 2022 года Хромых на тренировке получила серьезную травму руки — фигуристка лезвием конька сильно порезала сухожилия пальцев руки, после чего была госпитализирована. Из-за повреждения она была вынуждена пропустить прошлый сезон.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за политической ситуации. Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Организация должна была рассмотреть вопрос о допуске России и Белоруссии на заседании совета, который состоялся 6-8 октября в Лозанне, но не стала этого делать.

Ранее Татьяна Тарасова призвала дать время ученице Тутберидзе после провала на Гран-при.