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«Для вас я сдулся»: лидер «Динамо» отказался от общения с журналистами

Игрок «Динамо» Тюкавин отказался от общения со СМИ после матча с «Уралом»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин отказался от общения с представителями прессы после матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Пообщаться? Для вас я сдулся», — сказал Тюкавин журналистам.

Поединок, который состоялся в Москве, завершился со счетом 2:1 в пользу «Динамо». Тюкавин открыл счет на 42-й минуте встречи. Этот забитый мяч стал для 21-летнего российского футболиста первым с 6 августа 2023 года — тогда он сделал дубль в игре третьего тура национального первенства против петербургского «Зенита» (3:2).

В сезоне-2023/24 Тюкавин записал на свой счет четыре гола и сделал четыре результативные передачи в 16 матчах за «Динамо» во всех турнирах.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает четвертое место, набрав 21 очко. В следующем туре Российской премьер-лиги столичный клуб сыграет домашний матч с «Сочи». Встреча состоится 6 ноября. Команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени.

Ранее Александра Соболева не стали осуждать за отказ от общения с журналистами.

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