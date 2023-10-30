Овечкин продлил результативную серию в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отдал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата (НХЛ) с «Сан-Хосе Шаркс» и продлил результативную серию в Лиге до шести поединков.

Матч с «Шаркс» закончился со счетом 3:1 в пользу «столичных». Овечкин в поединке помог отличиться Тому Уилсону и Евгению Кузнецову, которые забросили вторую и третью шайбы «столичных» соответственно.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в восьми матчах, в которых записал в свой актив два гола и шесть результативных передач. Всего за карьеру в лиге россиянин провел 1355 матчей, в которых забросил 824 шайбы и сделал 669 результативных передач.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

«Вашингтон» одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги в текущем сезоне, всего команда выиграла четыре матча и уступила в четырех играх. В следующем матче «Кэпиталз» встретятся с «Нью-Йорк Айлендерс»

Ранее Овечкин пытался помешать сопернику оформить гол, играя без клюшки.