«Их вообще на катушку раскрутят»: легенда ЦСКА предрек крах «Краснодару»

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что после победы в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над «Краснодаром» армейцы могут выдать еще несколько удачных матчей.

При этом эксперт отметил, что краснодарская команда с большой долей вероятности больше не сможет бороться с «Зенитом» за чемпионство.

«Я не ожидал от них такой слабой игры. Совсем скоро у «Краснодара» игра с «Зенитом», питерцы их вообще на катушку раскрутят, так что «быков» ждет провал. Но занять почетное третье место они вполне могут.

Оценить турнирные перспективы ЦСКА пока проблематично, до конца календарного года будет ведь еще одна игра с «Краснодаром», только уже на их поле. У ЦСКА много травм, Федотову приходится на ходу перестраивать оборону. Если получится обрести баланс в этой линии, то все будет хорошо», — заявил Пономарев.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Федор Чалов, ему удалось отличиться на 41-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает первое место, набрав 28 очков. ЦСКА располагается на пятой строчке, имея в активе 21 балл.

Ранее Владимир Пономарев обвинил «Краснодар» в вальяжности.