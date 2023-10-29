Легенда ЦСКА сделал комплимент Акинфееву

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что его бывший клуб заслужено добился положительного результата в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».

«Я был удивлен игрой армейцев, потому что они сыграли очень дисциплинировано. Все старались играть аккуратно, разобрали своих игроков — были огрехи, конечно, могли краснодарцы забить гол, Гайич вынес головой мяч из пустых ворот в первом тайме, но в остальном все было надежно. Акинфеев очень хорошо отстоял в воротах, просто здорово, вообще никаких замечаний у меня по матчу нет — на 100% выложились армейцы, полностью отдались игре и заслуженно победили», — заявил Пономарев.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Федор Чалов, ему удалось отличиться на 41-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает первое место, набрав 28 очков. ЦСКА располагается на пятой строчке, имея в активе 21 балл.

Ранее экс-тренер Валерий Гладилин заявил, что «Краснодар» не заслуживал поражения в матче с ЦСКА.