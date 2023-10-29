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Экс-тренер «Спартака»: «Краснодар» не заслуживал поражения в матче с ЦСКА

Тренер Гладилин заявил, что «Краснодар» не заслуживал поражения в матче с ЦСКА

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что «Краснодар» мог довольствоваться положительным результатом в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА.

По его мнению, «быкам» немного не хватило везения в ключевых моментах игры, чтобы склонить ход матча в свою пользу.

«Краснодар» не заслуживал поражения, команда Владимира Ивича хорошо играла и создавала моменты, могли забить они вполне. ЦСКА проявил характер, удача была на их стороне. Прекрасный гол забил Федор Чалов. У «Краснодара», несмотря на поражение, нет проблем. У них есть поставленная игра, и на мой взгляд они остаются фаворитами в борьбе за победу в РПЛ», — заявил Гладилин.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Федор Чалов, ему удалось отличиться на 41-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает первое место, набрав 28 очков. ЦСКА располагается на пятой строчке, имея в активе 21 балл.

Ранее сообщалось, что краснодарский футболист нокаутировал арбитра.

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