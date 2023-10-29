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Названы команды РПЛ, против которых остальные играют с особым настроем

Экс-футболист Деменко: против «Спартака» и «Зенита» все хотят себя показать

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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший нападающий «Спартака», «Зенита» и сборной России Максим Деменко высказался о победе «Факела» над красно-белыми в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В комментарии «Газете.Ru» он заявил, что против москвичей, а также против петербуржцев остальные команды чемпионата играют с особым настроем.

«Мне очень понравилось как «Спартак» играл последние матчи с «Пари НН». Кто-то не воспринимает эту команду всерьез, но сейчас она в таблице выше «Спартака». С такими командами всегда сложно играть, тем более, против «Спартака» все выходят с двойной отдачей. Что «Спартак», что «Зенит» так себя зарекомендовали, что против них все бьются и хотят себя показать.

Я думал, что Абаскаль экспериментами с составом искал оптимальное сочетание игроков. А после матча с «Факелом» я пытался понять: как можно было ставить маленьких игроков на такой матч, когда можно было выставить вперед Соболева, Мартинса на такое поле. Ты же сам прекрасно все видел и сам об этом говорил. Получается, тренер сам не видит, когда можно упростить игру, сыграть на результат?» — сказал Деменко.

«Спартак» на выезде проиграл «Факелу» со счетом 0:2. В свою очередь, «Зенит» в минувшем туре взял верх над «Ахматом» 2:1.

Ранее поражение «Спартака» от «Факела» назвали тренерским.

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