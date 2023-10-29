ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» в матче РПЛ

Московский ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Федор Чалов. Ему удалось отличиться на 41-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает первое место, набрав 28 очков. ЦСКА располагается на пятой строчке, имея в активе 21 балл.

Второе место занимает петербургский «Зенит», который имеет в активе 26 очков. Замыкают тройку сильнейших самарские «Крылья Советов», имеющие в активе 22 очка.

В следующем туре «Краснодар» на своем поле сыграет с «Крыльями Советов». Встреча состоится 5 ноября. Команды выйдут на поле в 14.00 по московскому времени.

ЦСКА сыграет в Москве с нижегородским «Пари НН». Матч пройдет 5 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Действующим чемпионом России является петербургский «Зенит».

Ранее «Сочи» проиграл «Пари НН» в матче РПЛ.