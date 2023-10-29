Боксер Усик заявил, что бой с Фьюри должен состояться в декабре

Украинский боксер Александр Усик отреагировал на YouTube-канале Boxing King Media на слова Фрэнка Уоррена, промоутера британца Тайсона Фьюри, о том, что их бой не состоится в 2023 году.

«Дайте Фьюри освободиться от пояса, а затем он сможет отдохнуть. Тайсон, мы должны драться, мы должны сделать это 23 декабря. Увидимся на ринге», — сказал Усик.

В интервью Boxing Social Уоррен сказал, что Фьюри не сможет выйти на ринг до конца года после боя с Фрэнсисом Нганну.

«Фьюри понадобится время, чтобы восстановиться. Когда он вернется к тренировкам, останется пять или шесть недель до боя с Усиком. Так что в декабре этого не произойдет», — сказал Уоррен.

Последний бой Усик провел 26 августа в Польше и победил британца Даниэля Дюбуа. Украинец защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Фьюри 29 октября победил экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну на турнире в Саудовской Аравии.

Ранее Усик выбрал соперника из ММА.