Хоккеисту клуба КХЛ на раскатке разрезало ногу коньком

Хоккеисту клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Барыс» Кириллу Полохову на раскатке перед матчем с нижегородским «Торпедо» разрезало ногу коньком, передает РИА Новости.

«Сегодня на раскатке ему коньком разрезало ногу. Зашивали, четыре шва наложили. Нога опухла, не смог конек надеть, но хотел выйти. Пришлось сыграть в семь защитников», — сказал исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Торпедо». В составе победителей точными бросками отметились Владислав Фирстов и Егор Виноградов. За «Барыс» точным броском отметился Батырлан Муратов.

В турнирной таблице Западной конференции «Торпедо» занимает третье место, набрав 32 очка. «Барыс» в Восточной конференции располагается на 1-й строчке, имея в активе 21 балл.

В следующем матче «Барыс» сыграет на выезде с магнитогорским «Металлургом». «Торпедо» в Омске сыграет с «Авангардом».

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