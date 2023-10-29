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В США встали на защиту Овечкина

Американский журналист Матиш встал на защиту Овечкина

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Журналист американского издания The Score Джон Матиш встал на защиту форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после неудачного старта сезона.

«Все зависит не только от Овечкина. Со средним возрастом 30,2 года «Кэпс» являются вторым самым возрастным клубом НХЛ. Никто в клубе не находится на пике своих возможностей», — сказал Матиш.

28 октября в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Миннесоты Уайлд» Овечкин отметился результативной передачей. Всего в текущем сезоне на счету россиянина две заброшенных шайбы и четыре ассиста. Его команда одержала всего три победы в семи матчах.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс».

Ранее Овечкина сравнили со старым двигателем.

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