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Представитель Миранчука отреагировал на новость о желании «Аталанты» отдать россиянина в аренду

«Аталанта» не собирается отдавать Миранчука в аренду

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Gianluca Ricci/LiveMedia/Reuters

Валерио Джуффрида, итальянский представитель полузащитника Алексея Миранчука, опроверг информацию о том, что клуб собирается отдать россиянина в аренду, передает Sport24.

«Все это неправда», — сказал Джуффрида.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива», подписав контракт на 4,5 года.

Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре гола в 29 играх, и в клубе захотели его сохранить. Новый сезон россиянин начал в «Аталанте». Миранчук провел за команду четыре матча во всех турнирах. Последний раз полузащитник появлялся на поле в игре против «Дженоа» 22 октября.

После девяти матчей чемпионата Италии «Аталанта», набрав 16 очков, идет на шестом месте. 30 октября команда встретится с «Эмполи».

Ранее дубль Головина принес «Монако» первую строчку в таблице Лиги 1.

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