Овечкина сравнили со старым двигателем

Журналист The Score Джон Матиш считает, что после последних результативных матчей российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин «завелся» как двигатель.

«Старому двигателю потребовалось некоторое время, чтобы завестись. Овечкину, в среду забившему гол в пустые ворота, нужно было сначала научиться ходить, прежде чем суметь побежать. Ему пришлось стряхнуть ржавчину, приспособиться к тому, как его прикрывали защитники, и силой пробить себе путь в слот.

Его всплеск эмоций в последних встречах говорит о том, что с ним все в порядке», — написал Матиш.

28 октября в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Миннесоты Уайлд» Овечкин отметился результативной передачей. Всего в текущем сезоне на счету россиянина две заброшенных шайбы и четыре ассиста.

За всю карьеру в НХЛ российский форвард забросил 823 шайбы. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 70 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

Ранее сообщалось, что два очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Ванкувер».