Зарема рассказала, для чего бы подошло поле, на котором проиграл «Спартак»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала состояние поля на стадионе в Воронеже, где прошел матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между местным «Факелом» и красно-белыми. Своим мнением она поделилась с Metaratings.ru.

«Это вопрос к тем, кто выступает за расширение РПЛ. Нужно больше полей, по которым можно ходить только в резиновых сапогах. Любят у нас то в лужах играть, то в снегу, непременно гордясь при этом.

Лень и безалаберность мешают привести стадионы в надлежащее состояние. Такое поле подошло бы только для Медиалиги, где нужно больше трэша, а техника не важна», — заявила Салихова.

Перед началом матча в Воронеже возникли проблемы с полем на Центральном стадионе профсоюзов. Из-за дождя образовалось много воды, которую сотрудники арены убирали лопатами.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 70-й минуте защитник «Спартака» Срджан Бабич получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Форвард воронежского клуба Евгений Марков реализовал заработанный пенальти и вывел свою команду вперед. На 84-й минуте нападающий Максим Максимов увеличил преимущество хозяев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее в «Спартаке» не стали винить газон в поражении от «Факела».