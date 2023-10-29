Непобежденный украинский боксер Усик выбрал соперника из ММА

Непобежденный украинский боксер Александр Усик на YouTube-канале Fight Hub TV назвал имя желаемого соперника из смешанных единоборств (MMA).

«Хотел бы я тоже провести бой против бойца ММА? А почему нет? Можно! Эй, Конор, ты где? Как прошел бы наш поединок? Потрясающе», — сказал украинец.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги. Макгрегор является бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком весе.

В конце августа Усик одолел британца Даниэля Дюбуа. Поединок завершился досрочной победой украинца: в девятом раунде он отправил соперника в нокдаун — Дюбуа не успел подняться до счета судьи. Бой состоялся за титулы чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO (вторая защита Усика), The Ring (первая защита Усика) в тяжелом весе.

Александр Усик и британский боксер Тайсон Фьюри должны подраться за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в Саудовской Аравии 23 декабря 2023 года или в январе 2024 года.

Ранее Фьюри победил экс-чемпиона UFC.