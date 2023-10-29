Боксер Фьюри победил экс-чемпиона UFC Нганну

Британский боксер Тайсон Фьюри одержал победу над экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе камерунцем Фрэнсисом Нганну в поединке за специальный пояс Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Десятираундовый бой прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился триумфом Фьюри раздельным решением судей (94-95, 96-93, 95-94). При этом в третьем раунде британец оказался в нокдауне после левого хука Нганну.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

На счету 35‑летнего Фьюри 34 победы (24 нокаутом), одна ничья и ни одного поражения. В активе 37‑летнего Нганну 17 побед в смешанных единоборствах (ММА) при трех поражениях. Этот поединок стал для камерунцем дебютным в боксе.

Ранее бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу проиграл на турнире в Москве.