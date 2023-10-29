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Валуев: Бах уже дисквалифицировал всех израильских спортсменов?

Экс-боксер Валуев уличил главу МОК Баха в политике двойных стандартов

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Владимир Веленгурин/«КП» - Москва/Global Look Press

Депутат Государственной думы, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев в своем Telegram-канале сделал репост, в котором опубликованы кадры массированных артиллерийских и авиационных ударов со стороны Израиля по кварталам сектора Газа.

«Что, может, уже Томас Бах дисквалифицировал всех израильских спортсменов? Или готовит громкую ноту протеста? Кстати, они все поголовно резервисты у них. Где это извечное «миру мир»? Увольте, что вы? ЭТО, КОНЕЧНО, ДРУГОЕ», — подписал пост Валуев.

Томас Бах является президентом Международного олимпийского комитета (МОК).

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов до любых соревнований из-за политической ситуации.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее Бах заявил, что МОК не может создать мир на Земле.

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