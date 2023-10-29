В «Спартаке» не стали винить газон в поражении от «Факела»

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко в комментарии «Спорт-Экспрессу» объяснил поражение от воронежского «Факела» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Где-то мяч отскочил в их сторону, где-то сами ошиблись. Сегодня было сложно играть. Это не оправдание, а просто факт. Нам потребовалось больше времени к этому привыкнуть. Не были готовы. Но это ничего не меняет», — заявил голкипер.

Игра прошла на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 70-й минуте защитник «Спартака» Срджан Бабич получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Форвард воронежского клуба Евгений Марков реализовал заработанный пенальти и вывел свою команду вперед. На 84-й минуте нападающий Максим Максимов увеличил преимущество хозяев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

В следующем туре красно-белые сыграют со столичным «Локомотивом», а «Факел» померится силами с грозненским «Ахматом».

Ранее «Зенит» одержал победу над «Ахматом».