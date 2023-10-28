Российская фигуристка порезала соперницу коньком

Российские фигуристы Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, которые выступают вместе в танцах на льду, рассказали о неприятном инциденте на третьем этапе серии Гран-при России в Красноярске. Слова фигуристов передает «Чемпионат».

Шанаева на разминке перед ритмическим танцем случайно коньком порезала ногу Аннабель Морозов, которая выступает в дуэте с Игорем Еременко. Морозов наложили швы. Тренер пострадавшей фигуристки Анжелика Крылова заявила, что ее подопечные не снимутся с произвольного танца.

«Мы выходили из элемента. Три пары были в одной части. Все-таки пять пар, у нас пять минут, естественно, все хотят размять свои элементы. Есть разные пары, которые практикуют, скажем так, агрессивную разминку», — сказал Дрозд.

«Уточню, что первой паре — сегодня это были Саша с Ваней — мы всегда уступаем, потому что ребятам нужно еще отдохнуть», — добавила Шанаева.

Дрозд рассказал, что ему и Шанаевой пока не удалось пообщаться с Аннабель, так как он не хотел беспокоить ее перед началом выступления.

Ранее российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что булимия является табуированной темой в фигурном катании.