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Абаскаль рассказал, почему «Спартак» проиграл «Факелу»

Абаскаль заявил, что «Спартак» проиграл «Факелу» из-за индивидуальных ошибок

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Edgar Breshchanov/Global Look Press

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение своей команды от воронежского «Факела» в матче 13-го тура чемпионата России. Слова испанского тренера передает «Чемпионат».

«К сожалению, две индивидуальные ошибки в обороне стоили нам дорогого сегодня. В первом эпизоде случились и пенальти, и удаление одновременно. Это нас и привело к такому результату. В таких условиях играть очень трудно. Очевидно, что к таким матчам невозможно подготовиться. Ты не можешь готовить команду к игре на таком поле», — сказал Абаскаль.

Игра прошла на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

На 70-й минуте защитник «Спартака» Срджан Бабич получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Форвард воронежского клуба Евгений Марков реализовал заработанный пенальти и вывел свою команду вперед. На 84-й минуте нападающий Максим Максимов увеличил преимущество хозяев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этого матча «Факел» поднялся на две позиции и теперь с 15-ю очками занимает 11-е место в турнирной таблице. «Спартак» остается на четвертой строчке с 20 баллами.

Ранее Абаскаля назвали мальчиком, который не может руководить «Спартаком».

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