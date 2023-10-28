В «Спартаке» заявили, что больше не общаются с прессой

Нападающий «Спартака» Александр Соболев после поражения от воронежского «Факела» в матче чемпионата России заявил, что больше не общается с прессой. Слова Соболева передает «Чемпионат».

«Вы же с источниками общаетесь. Я с прессой больше не общаюсь», — сказал Соболев.

Игра прошла на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

На 70-й минуте защитник «Спартака» Срджан Бабич получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Форвард воронежского клуба Евгений Марков реализовал заработанный пенальти и вывел свою команду вперед. На 84-й минуте нападающий Максим Максимов увеличил преимущество хозяев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этого матча «Факел» поднялся на две позиции и теперь с 15-ю очками занимает 11-е место в турнирной таблице. «Спартак» остается на четвертой строчке с 20 баллами.

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