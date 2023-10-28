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Бывший футболист сравнил «Краснодар» и «Зенит»

Экс-футболист Деменко: «Зенит» сейчас ничем не лучше «Краснодара»

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Алексей Даничев/РИА Новости

Известный в прошлом российский футболист Максим Деменко, выступавший во время своей игровой карьеры и за санкт-петербургский «Зенит», и за «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» сказал, что южане в текущем сезоне ничуть не хуже чемпионов страны пяти последних лет, которые в этом году растеряли имевшийся у них запас прочности.

«На сегодняшний день по 12 турам, которые мы увидели, «Зенит» не лучше «Краснодара». Если мы будем брать предыдущие сезоны, то «Зенит» был лучше всех. Писали иногда, что он сам себе враг – расслабляется, чувствуя запас прочности перед соперниками. А сейчас у «Зенита» нет запаса. Если взять все-таки игру «Зенита» и «Краснодара», то «Зенит» точно не лучше сейчас», — считает Деменко.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги после 12 туров с 28 очками, на счету занимающего второе место «Зенита» 23 балла. В ближайшем туре «Зенит» 28 октября на своем поле в Санкт-Петербурге примет грозненский «Ахмат», а «Краснодар» сразится на выезде с московским ЦСКА. Матч пройдет 29 октября.

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