«Спартак» в меньшинстве проиграл «Факелу»

Московский «Спартак» встречался с воронежским «Факелом» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

На 70-й минуте защитник «Спартака» Срджан Бабич получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Форвард воронежского клуба Евгений Марков реализовал заработанный пенальти и вывел свою команду вперед. На 84-й минуте нападающий Максим Максимов увеличил преимущество хозяев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этого матча «Факел» поднялся на две позиции и теперь с 15-ю очками занимает 11-е место в турнирной таблице. «Спартак» остается на четвертой строчке с 20 баллами.

В следующем туре красно-белые сыграют со столичным «Локомотивом», а «Факел» померится силами с грозненским «Ахматом».

13-й тур РПЛ стартовал с матча между казанский «Рубином» и калининградской «Балтикой». Встреча прошла в столице Татарстана и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Ранее капитан «Спартака» сломал ребро.