Дзюба выйдет в стартовом составе в матче против «Ростова» Карпина

Стали известны стартовые составы на матч «Ростова» и столичного «Локомотива» в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Стартовый свисток для команд прозвучит в 16.30 по московскому времени.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Вахания, Осипенко, Мелехин, Ионов, Глебов, Уткин, Щетинин, Голенков, Мохебби.

Запасные: Медведев, Терентьев, Прохин, Лангович, Кирш, Семенчук, Акбашев, Байрамян, Тугарев, Комаров, Столбов, Комличенко.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Сильянов, Тикнизян, Морозов, Фассон, Баринов, Митай, Глушенков, Пиняев, Дзюба.

Запасные: Худяков, Гильерме, Кузьмичев, Самошников, Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Марадишвили, Сарвели, Сулейманов.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

После 12 туров «железнодорожники» набрали 20 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Валерия Карпина с 13 баллами занимают 11-е место.

В прошлом сезоне чемпионата России «Ростов» занял четвертое место, «Локомотив» завершил турнир на восьмой строчке.

Ранее Аршавин объяснил, почему команда Карпина пропустила больше всех.