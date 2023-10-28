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Российская теннисистка рассказала о трудностях с получением виз

Теннисистка Эрика Андреева заявила, что процесс получения виз затягивается

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Imago/Mathias Schulz/Global Look Press

Российская теннисистка Эрика Андреева в комментарии «Матч ТВ» рассказала о трудностях с получением виз.

«Каких‑то серьезных проблем с визами нет. В последнее время этот процесс занимает больше времени, особенно если речь про Англию. А так никаких проблем, все в порядке», — заявила спортсменка.

22 июля российская теннисистка Анастасия Потапова сообщила, что пропустит турнир категории WTA-250 в Германии из-за проблем с визой.

28 октября уроженки Красноярска сестры Эрика (19 лет) и Мирра (16 лет) Андреевы провели мастер‑класс в родном городе. Эрика занимает 130‑е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Мирра — 47-е.

Первое место занимает Арина Соболенко из Белоруссии, на второй позиции идет представительница Польши Ига Свентек, замыкает тройку сильнейших американка Кори Гауфф. Российских спортсменок в топ-10 рейтинга WTA нет.

Ранее третья ракетка России не смогла выйти в финал малого Итогового турнира WTA.

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