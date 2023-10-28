Аршавин объяснил, почему команда Карпина пропустила больше всех

Бывший капитан петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» выразил мнением, что «Ростов» много пропускает в матчах чемпионата страны из-за частой смены игроков в линии обороны.

«Ростов много пропустил? Потому что там оборона «Зенита‑2» (смеется). Чернов, Вахания, Прохин и так далее. Без Осипенко там вообще ничего не склеить. В одной игре, по‑моему, менялась все четверка. Так тренеры не делают», — заявил экс-футболист.

«Ростов» пропустил 24 мяча за 12 туров текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) — больше, чем какая-либо другая команда нынешнего чемпионата. Подопечные Валерия Карпина набрали 13 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице.

28 октября ростовчане на своем поле сыграют с московским «Локомотивом» в рамках 13-го тура РПЛ.

В прошлом сезоне «Ростов» занял четвертое место в РПЛ. Чемпионом страны в пятый раз подряд стал «Зенит», второе место занял ЦСКА, третье — «Спартак».

Ранее капитан «Спартака» сломал ребро.