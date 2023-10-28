Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аршавин объяснил, почему команда Карпина пропустила больше всех

Аршавин пошутил, что в обороне «Ростова» собраны игроки из «Зенита-2»

close
100%
andrey.arshavin10/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший капитан петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» выразил мнением, что «Ростов» много пропускает в матчах чемпионата страны из-за частой смены игроков в линии обороны.

«Ростов много пропустил? Потому что там оборона «Зенита‑2» (смеется). Чернов, Вахания, Прохин и так далее. Без Осипенко там вообще ничего не склеить. В одной игре, по‑моему, менялась все четверка. Так тренеры не делают», — заявил экс-футболист.

«Ростов» пропустил 24 мяча за 12 туров текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) — больше, чем какая-либо другая команда нынешнего чемпионата. Подопечные Валерия Карпина набрали 13 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице.

28 октября ростовчане на своем поле сыграют с московским «Локомотивом» в рамках 13-го тура РПЛ.

В прошлом сезоне «Ростов» занял четвертое место в РПЛ. Чемпионом страны в пятый раз подряд стал «Зенит», второе место занял ЦСКА, третье — «Спартак».

Ранее капитан «Спартака» сломал ребро.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий