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Капитан «Спартака» сломал ребро

«Чемпионат»: защитник «Спартака» Джикия сломал ребро на тренировке

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РИА Новости

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия получил тяжелую травму на тренировке. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника портала, футболист сломал ребро и пропустит около месяца.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство страны и Кубок России. В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 12 возможных. Результативными действиями футболист не отметился. Контракт с клубом истекает в июне 2024 года.

28 октября красно-белые на выезде сыграют с воронежским «Факелом» в матче 13-го тура РПЛ. Стартовый свисток для команд прозвучит в 14.00 по московскому времени.

После 12 туров спартаковцы набрали 20 очков и занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата. Воронежский клуб с 12 баллами расположился на 13-й строчке.

Ранее отъезд Джикии в Европу назвали фантастикой.

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