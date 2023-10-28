Стали известны стартовые составы «Факела» и «Спартака» на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы воронежского «Факела» и московского «Спартака» на матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет 28 октября, стартовый свисток для команд прозвучит в 14.00 по московскому времени.

«Факел»: Беленов, Кудряшов, Божин, Брызгалов, Магаль, Мастерной, Альшин, Якимов, Квеквескири, Аппаев, Марков.

Запасные: Гудиев, Черов, Суслов, Поярков, Яколиш, Калинин, Мендель, Багамаев, Моцпан, Селе, Максимов, Долгов.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Бабич, Дуарте, Хлусевич, Литвинов, Игнатов, Пруцев, Бонгонда, Зиньковский, Соболев.

Запасные: Селихов, Свинов, Классен, Маслов, Рябчук, Умяров, Мозес, Лайкин, Мартинс, Медина, Мелешин.

После 12 туров красно-белые набрали 20 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Воронежский клуб с 12 баллами расположился на 13-й строчке.

13-й тур РПЛ стартовал с матча между казанский «Рубином» и калининградской «Балтикой». Встреча прошла в столице Татарстана и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

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