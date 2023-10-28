Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стали известны стартовые составы «Факела» и «Спартака» на матч РПЛ

«Факел» и «Спартак» назвали составы на матч 13-го тура РПЛ

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Стали известны стартовые составы воронежского «Факела» и московского «Спартака» на матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет 28 октября, стартовый свисток для команд прозвучит в 14.00 по московскому времени.

«Факел»: Беленов, Кудряшов, Божин, Брызгалов, Магаль, Мастерной, Альшин, Якимов, Квеквескири, Аппаев, Марков.

Запасные: Гудиев, Черов, Суслов, Поярков, Яколиш, Калинин, Мендель, Багамаев, Моцпан, Селе, Максимов, Долгов.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Бабич, Дуарте, Хлусевич, Литвинов, Игнатов, Пруцев, Бонгонда, Зиньковский, Соболев.

Запасные: Селихов, Свинов, Классен, Маслов, Рябчук, Умяров, Мозес, Лайкин, Мартинс, Медина, Мелешин.

После 12 туров красно-белые набрали 20 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Воронежский клуб с 12 баллами расположился на 13-й строчке.

13-й тур РПЛ стартовал с матча между казанский «Рубином» и калининградской «Балтикой». Встреча прошла в столице Татарстана и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Ранее были названы главные достижения Абаскаля в «Спартаке».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий