Названы главные достижения Абаскаля в «Спартаке»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов в комментарии Sport24 выразил мнение, что московскому «Спартаку» не стоит увольнять главного тренера Гильермо Абаскаля.

«У Федуна точно бы уволили. Но сейчас у «Спартака» другие руководители. Чем дольше Абаскаль продержится, тем будет лучше для клуба. Даже если они не станут чемпионами. Игра «Спартака» привлекательна. И молодые прогрессируют. Литвинов и Пруцев, например. Абаскаль — способный тренер. В нем что-то точно есть», — заявил Орлов.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Соглашение с клубом действует до 2025 года.

18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что испанский специалист отстранил от тренировок с командой Александра Соболева из-за нарушения им дисциплины.

Соболев не попал в стартовый состав на игру 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари Нижний Новгород» (2:0) и появился на поле только во втором тайме. Красно-белые после этой победы набрали 20 очков и занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата.

В ближайшем туре «Спартак» в гостях сыграет с воронежским «Факелом» (28 октября).

Ранее Абаскаль рассказал, что его злит в футболе.