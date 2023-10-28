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Третья ракетка России не смогла выйти в финал малого Итогового турнира WTA

Касаткина проиграла Хаддад-Майе в полуфинале малого Итогового турнира WTA

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Rob Prange/Global Look Press

Третья ракетка России Дарья Касаткина проиграла Беатрис Хаддад‑Майе из Бразилии в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Elite Trophy в китайском Чжухае.

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:1. В финале бразильянка сыграет с победительницей полуфинала между китаянками Чжэн Цинвень и Чжу Линь.

В WTA Elite Trophy принимают участие 12 лучших теннисисток, не отобравшихся на Итоговый турнир WTA. Соревнования в Чжухае продлятся до 29 октября. Призовой фонд составляет $2,6 млн.

Касаткина занимает 17‑ю строчку в рейтинге WTA. Первое место занимает Арина Соболенко из Белоруссии, на второй позиции идет представительница Польши Ига Швентек, замыкает тройку сильнейших американка Кори Гауфф.

На счету Касаткиной шесть побед в турнирах WTA в одиночном разряде и более десяти миллионов долларов заработанных призовых. Постоянно спортсменка проживает в испанской Барселоне.

Ранее Касаткина назвала теннис «худшим спортом в мире».

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