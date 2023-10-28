Туктамышева выложила фото в полупрозрачном платье

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала в сториз Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию в полупрозрачном платье перед выступлением.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряная призерка мирового первенства — 2021. В сезоне-2022/23 она выиграла два этапа Гран-при России, в финале турнира стала третьей. Также она завоевала бронзовую медаль чемпионата страны.

Фигуристка ни разу не смогла отобраться на Олимпийские игры. В сезоне-2021/22 на чемпионате России, который был отборочным турниром на Игры-2022, Туктамышева изначально стала седьмой, переместившись на шестую строчку, когда результат победительницы первенства Камилы Валиевой был аннулирован из-за положительной допинг-пробы.

В новом сезоне Гран-при России фигуристка выступит на этапах в Москве (24-27 ноября) и Красноярске (27-30 октября).

В августе 26-летняя фигуристка заявила, что хотела бы попробовать себя в качестве телеведущей после завершения спортивной карьеры.

Ранее российская фигуристка показала фото в коротком платье с голой спиной.