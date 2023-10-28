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Аршавин рассказал, как психологически сломать лидера РПЛ

Экс-футболист Аршавин заявил, что у «Зенита» нет права на ошибку в РПЛ

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Бывший капитан петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал о важности предстоящего матча сине-бело-голубых против грозненского «Ахмата» в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Своим мнением он поделился с «Матч ТВ».

«Не знаю почему, но «Ахмат» все время отбирает очки у «Зенита». Демонстрируют характер, боевитость. В данный момент у «Зенита» нет права на ошибку. Клуб должен побеждать, чтобы «Краснодар» не расслаблялся. Важный отрезок, «Зенит» должен все брать.

Потом нужно выходить на матч с «Краснодаром», даже отставая, но на то количество очков, чтобы после победы занимать первое место. И «Краснодар» психологически сломается перед зимней паузой», — заявил Аршавин.

Матч «Зенит» — «Ахмат» пройдет в Санкт-Петербурге 28 октября, начало в 18.30 по московскому времени.

После 12 туров чемпионата России «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 28 очков. Петербургский клуб занимает второе место с 23 баллами. На третьей строчке расположились самарские «Крылья Советов», в активе которых 21 очко.

«Зенит» сыграет с «Краснодаром» в 15-м туре чемпионата. Встреча пройдет 11 ноября, начало в 19.30 по московскому времени.

Ранее Аршавин выставил на продажу свой дом за 150 млн рублей.

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