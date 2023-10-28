Тюкавин назвал футболиста, которому он бы вручил «Золотой мяч»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что дал бы «Золотой мяч» футболисту французского «ПСЖ» Килиану Мбаппе, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Кому бы я дал «Золотой мяч»? Мбаппе. Кто будет в тройке на итоговом голосовании? Месси, Мбаппе, Холанн», — сказал Тюкавин.

Церемония награждения лучшего игрока по версии издания France Football пройдет 30 октября 2023 года.

По версии портала Goal, тремя главными кандидатами на борьбу за трофей являются Лионель Месси («Интер Майами»), Эрлинг Холланд («Манчестер Сити») и Килиан Мбаппе.

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже утвердил соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб так и не состоялся.

В прошлом году обладателем «Золотого мяча» стал французский нападающий Карим Бензема.

Ранее Федор Смолов назвал игрока, которому вручил бы «Золотой мяч».