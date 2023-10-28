Бывший игрок «Спартака» предрек трудности команде в матче с «Факелом»

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко считает, что команде будет тяжело в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского «Факела», передает «Евро-Футбол.Ру».

«У «Спартака» будут трудности. В Воронеже хорошая поддержка, плюс погодные условия повлияют на игру. Да, подогрев поля включат. Но оно все равно будет более влажным. Это делает игру более вязкой», — сказал Деменко.

Игра пройдет 28 октября. Стартовый свисток для команд прозвучит в 14:00 по московскому времени.

После 12 туров «Спартак» идет на четвертом месте в турнирной таблице национального первенства, имея в активе 20 очков. «Факел» располагается на 13 строчке, имея в активе 12 баллов.

«Краснодар» набрал 28 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», в активе которого 23 балла. Замыкает тройку лидеров самарские «Крылья Советов», набравшие 21 очко.

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