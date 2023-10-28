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Судьи отменили гол Овечкина в матче НХЛ

Гол Овечкина в матче против «Миннесоты» отменили из-за офсайда

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Geoff Burke/Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Миннесоты».

Судьи отменили гол из-за офсайда, посмотрев видеоповтор. Этот эпизод произошел в середине второго периода.

Овечкин уже отметился голевой передачей в матче. В игре «Вашингтона» и «Миннесоты» идет пятая минута третьего периода (2:2).

В ночь на 26 октября «Вашингтон» в гостях обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 6:4, Овечкин забросил шестую шайбу своей команды, поразив пустые ворота. Впервые за шесть игр с начала сезона «Кэпиталз» победили в основное время. Эта шайба стала для Овечкина 824-й за карьеру, он на 70 голов отстает от снайперского рекорда Гретцки. Всего в новом сезоне регулярного чемпионата НХЛ Овечкин оформил два гола.

Россиянин не мог отличиться на протяжении четырех стартовых игр сезона. Всего на счету российского форварда в текущем сезоне пять матчей, одна заброшенная шайба и две результативных передачи.

Ранее стало известно, что нужно Овечкину, чтобы улучшить результативность.

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