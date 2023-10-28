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Брат Федора Емельяненко одержал победу на турнире в Москве

Иван Емельяненко одержал победу над Юрием Рябым на турнире в Москве

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ren.tv

В рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который проходит в Москве, Иван Емельяненко одержал победу над Юрием Рябым.

Встреча, которая прошла по правилам смешанных единоборств (MMA), завершилась победой Емельяненко раздельным решением судей.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию турнира, главным событием которого станет бой между Вячеславом Дациком и Петром Романкевичем.

В конце мая Иван Емельяненко провел дебютный бой в профессиональных ММА на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» против Алексея Леденева и одержал победу. Бой продлился все три раунда по три минуты. Емельяненко, который отправил Леденева в нокдаун в первом раунде, победил единогласным решением. У него есть два старших брата — Федор и Александр.

Федор Емельяненко завершил свою профессиональную карьеру в феврале этого года. В последнем поединке он уступил американцу Райану Бейдеру.

Александр Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо.

Ранее Иван Емельяненко заявил, что своими выступлениями постарается примирить старших братьев.

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