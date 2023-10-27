ESPN: «Вашингтон» прямо сейчас — слуга Овечкина

Журналист ESPN Грег Вышински считает, что «Вашингтон Кэпиталз» не будет устраивать перестройку и омоложение команды, пока капитан клуба Александр Овечкин не побьет рекорд Уэйна Гретцки.

«Франшиза прямо сейчас — слуга Овечкина для того, чтобы он побил рекорд. Если это то, что вы хотите сделать, это замечательно. Потому что он приносит вам кучу денег. И он помог вам выиграть Кубок Стэнли. Он сделал из организации просто что-то вроде банкомата.

Но лучший сценарий для команды — попасть в топ-3 на драфте, начав думать о том, как будет выглядеть жизнь после Овечкина», — сказал Вышински в эфире Sportsnet 590 The FAN.

26 октября в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси Дэвилз» Овечкин забросил свою 824 шайбу в карьере. В прошлом сезоне россиянин отметился 42 заброшенными шайбами. Теперь отставание от Уэйна Гретцки составляет 70 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

Всего в текущем сезоне на счету Овечкина две заброшенных шайбы и три ассиста.

Ранее Овечкина призвали не дергать из-за рекорда Гретцки.