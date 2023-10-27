Российский теннисист вышел в полуфинал турнира в Вене

В четвертьфинале теннисного турнира ATP 500 в Вене (Австрия) россиянин Даниил Медведев обыграл своего соотечественника Карена Хачанова со счетом 6:3, 3:6, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 17 минут. Медведев шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Хачанова девять эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В следующем раунде Медведев сыграет с победителем пары Стефанос Циципас (Греция) — Борно Гойо (Хорватия). На турнире также продолжает свое участие еще один россиянин Андрей Рублев. Он в четвертьфинале сыграет с немцем Александром Зверевым.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Медведев занимает третье место, набрав 7 355 очков, и является лучшим из россиян. Хачанов идет на 16-м месте (2 340 очков). Лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 045 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8 805 очков. Рублев располагается на пятой позиции (4 765 очков).

Ранее сообщалось, что в России не удивлены выходом Рублева на Итоговый турнир ATP.