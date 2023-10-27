Рекордсмен ЦСКА по числу игр приостановил карьеру

Капитан баскетбольного ЦСКА Никита Курбанов принял решение приостановить свою профессиональную карьеру. Московский клуб опубликовал соответствующее заявление в своем Telegram-канале.

«Форвард нашей команды Никита Курбанов по личным причинам принял решение приостановить карьеру игрока. Клуб и баскетболист не будут давать никаких дополнительных комментариев. Просим с уважением отнестись к личной жизни Никиты.

Капитаном нашей команды назначен Семен Антонов, со-капитаном — Каспер Уэйр», — сказано в заявлении.

37-летний Курбанов выступает за ЦСКА с 2015 года. Ранее он защищал цвета команды с 2002 по 2012 год. Форвард в составе красно-синих трижды выигрывал Евролигу, семь раз — Единую лигу ВТБ и 11 раз становился чемпионом России. В ноябре 2021 года Курбанов завершил карьеру в сборной России.

После шести матчей текущего сезона Единой лиги ВТБ ЦСКА единолично возглавляет турнирную таблицу. Подопечные Эмила Райковича не потерпели ни одного поражения.

В прошлом сезоне красно-синие в матче за третье место обыграли петербургский «Зенит».

Ранее ЦСКА объявил об уходе избитого в мае нападающего.