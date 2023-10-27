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«Спартак» впервые в сезоне сыграет в новой форме

«Спартак» сыграет с «Факелом» в красно-черной форме впервые в этом сезоне

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ФК «Спартак»

Московский «Спартак» в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) впервые в этом сезоне сыграет в третьем комплекте формы, выполненном в красно‑черных цветах. Об этом сообщает пресс‑служба красно-белых.

«Анонс, который вы ждали. «Спартак» впервые в сезоне сыграет в красно‑черной форме», — говорится в сообщении.

В 13-м туре чемпионата России подопечные Гильермо Абаскаля на выезде встретятся с воронежским «Факелом». Игра пройдет 28 октября. Стартовый свисток для команд прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Накануне встречи «Спартак» выпустил на своем официальном Youtube-канале ролик под названием «База. Футбол. Работа. Семья», в котором впервые детально показал работу штаба Абаскаля на тренировочной базе красно-белых.

На видео испанский тренер рассказал пресс-службе клуба, что его больше всего злит в футболистах непрофессионализм, назвал сильной стороной русского менталитета то, что игроки «никогда не сдаются», а также охарактеризовал «Спартак» тремя словами.

18 октября журналист Иван Карпов сообщал, что Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок с командой Александра Соболева из-за нарушения им дисциплины.

Соболев не попал в стартовый состав на игру 12-го тура Российской премьер-лиги с «Пари Нижний Новгород» (2:0) и появился на поле только во втором тайме. Красно-белые после этой победы набрали 20 очков и занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата.

Лидирует в РПЛ «Краснодар», заработавший 28 очков. На втором месте петербургский «Зенит» (23 очка), на третьем — самарские «Крылья Советов» (21 очко).

Ранее Абаскаль рассказал, что его злит в футболе.

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