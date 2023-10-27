Наставник «Динамо»: давление испытывает работник «Пятерочки», а не тренеры

Главный тренер московского клуба «Динамо» Марцел Личка заявил, что в футболе испытывает не то давление, с которым сталкивается человек с непростой жизненной ситуацией. Об этом он рассказал на YouTube-канале Российской премьер-лиги (РПЛ).

«У нас прекрасная работа. Давление — оно у человека, который работает в «Пятерочке», получает 15 тысяч рублей, имеет двух детей и платит ипотеку, работая по 12 часов. А мы, тренеры — счастливые люди», — заявил чешский специалист.

45-летний тренер возглавил бело-голубых в июне 2023 года. Он подписал с клубом контракт на сезон-2023/24 с возможностью пролонгации на сезоны-2024/25 и 2025/26 при достижении определенных условий.

«Динамо» после 12 туров чемпионата России набрало 18 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. В ближайшем туре подопечные Лички на своем поле сыграют с екатеринбургским «Уралом». Встреча пройдет 29 октября, начало в 16:30 по московскому времени.

Ранее Акинфеев назвал самый тяжелый момент в карьере.