Участница Олимпийских игр из России устроилась сторожем

Популярный спортивный блогер Витя Кравченко снял сюжет про участницу Олимпийских игр — 2000 Людмилу Бикташеву.

На видео спортсменка сообщила, что вынуждена работать сторожем на стадионе «Металлист» в городе Каменске-Уральском.

Бикташева выступала за сборную России в начале 1990-х — конце 2000-х годов. Участвовала в летних Олимпийских играх в Сиднее. Является бронзовой призеркой чемпионата Европы, многократной чемпионкой страны. На соревнованиях представляла спортивное общество «Динамо» и Свердловскую область, мастер спорта международного класса.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов до любых соревнований из-за политической ситуации.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее МОК обвинили в нечестной игре.