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Тарасова о фигуристке Трусовой: появилась из ниоткуда и пропала в никуда

Тарасова выразила сожаление, что Трусова не смогла найти в себе силы вернуться

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии Sport24 заявила, что Александре Трусовой не нужно было уходить от Этери Тутберидзе.

«Когда Трусова ушла от Тутберидзе, а потом вернулась, Этери вела себя выдающимся образом. Она взяла ее без слов, это редкий случай. Я была в восхищении. Как можно было так с собой договориться, чтобы принять так беззвучно? Это было дейcтвие большого, умного тренера. А девочка проcто моталаcь. Мне кажетcя, Труcовой нужно было оcтатьcя у Тутберидзе. Очень жаль, что она не cмогла найти в cебе cилы вернутьcя. Появилаcь из ниоткуда и пропала в никуда», — заявила Тарасова.

26 октября Трусова в подкасте Okko заявила, что не считает предательством уход от тренеров. В 2020 году она перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, но в 2021-м вернулась в «Хрустальный». В 2022-м она вновь ушла от Тутберидзе ради тренировок в группе Светланы Соколовской.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой.

После отстранения российских фигуристов от международных турниров Трусова пропустила чемпионат России в сезоне 2022/23. Последний раз она появлялась на льду на Гран-При России в Самаре в конце ноября 2022 года. Тогда она стала второй.

Ранее Трусова сравнила тренировки у Тутберидзе с соревнованиями.

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