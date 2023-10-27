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Клопп недоволен, что его футболист играл за сборную Франции

Тренер «Ливерпуля» Клопп раскритиковал Дешама за вызов Конате в сборную Франции

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David Klein/Reuters

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал наставника сборной Франции Дидье Дешама за вызов в национальную команду защитника английской команды Ибраима Конате. Его слова приводит Footmercato.

«Сегодня Конате не было в составе, но мне в нем все нравится. Проблема в том, что у него было несколько травм, а Дешам заставил его играть 90 и 87 минут в последних двух матчах сборной, поэтому мы оставили его отдыхать. Он мог бы выйти на поле в матче с «Тулузой», но ему еще предстоит сыграть в воскресенье. Итак, господин Дешам, именно так мы даем футболистам отдых, а не на три минуты», — заявил Клопп.

26 октября «Ливерпуль» разгромил французскую «Тулузу» (5:1) в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Конате не участвовал в этой встрече.

В октябре сборная Франции сыграла против команды Нидерландов (2:1) в отборочном этапе чемпионата Европы — 2024, а также провела товарищеский матч против Шотландии (4:1).

В текущем сезоне 24-летний француз принял участие в девяти матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. В ближайшем туре подопечные Клоппа на своем поле сыграют с «Ноттингем Форест». Встреча пройдет 29 октября, начало в 17.00 по московскому времени.

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