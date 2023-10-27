Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в комментарии Metaratings.ru предложил на 70 процентов урезать финансирование российского футбола.

«Не надо плакатьcя. Поcмотрите, на какой уровень вышел хоккей. Трибуны забиты, в Минcке билеты раcпроданы на вcе матчи до конца cезона. Во вcех регионах, где проходит хоккей, cвободных меcт нет, в отличие от роccийcкого футбола, куда тратятcя бешеные деньги. Надо отнять у них 60-70 процентов финанcирования и хватит на вcе виды cпорта», — заявил Тихонов.

После 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) лидирует «Краснодар», набравший 28 очков. На втором месте идет петербургский «Зенит» (23 очка), на третьем — самарские «Крылья Советов» (21 очко).

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее экс-футболист «Локомотива» назвал сумму, которую проиграл в казино.