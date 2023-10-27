Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дзюбу обвинили в проваливании матчей

Экс-президент «Локомотива» Наумов заявил, что Дзюба положительно влияет на клуб

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился размышлениями об игре 35-летнего нападающего «железнодорожников» Артема Дзюбы, отметив его положительное влияние на команду. Его слова передает издание «Спорт день за днем».

«Надо отдать должное ветерану Дзюбе. Много, конечно, было разговоров про него, но, тем не менее, нужно сейчас говорить, что он цементирует команду в раздевалке. Не всегда сильно играет, иногда проваливает матчи, но его присутствие всегда положительно влияет на команду», — заявил Наумов.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. Контракт будет автоматически продлен еще на один сезон, если Дзюба сделает 12 результативных действий в нынешнем сезоне. До этого нападающий выступал в Турции за «Адану Демирспор».

В новом сезоне Дзюба сыграл 10 матчей в чемпионате России и еще три — в Кубке страны, отметившись тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) является Наир Тикнизян (четыре гола).

Ранее в «Локомотиве» рассказали, что Дзюба закидал раздевалку шутками.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий